ПОЖАЙЛУСТАААААААААА РЕШИТЕ ВСЕЕ УМОЛЯЮЮЮ
Алгебра
ПОЖАЙЛУСТАААААААААА РЕШИТЕ ВСЕЕ УМОЛЯЮЮЮ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+х+3х+х=360 8х=360/:8 х=20 3х=60
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