Мне очень срочно! Завтро мне надо написать доклад по истории помогите пожалуйста ??ема Древний Египет 5 класс если не хотите писать можите оставить ссылку)) Зарание спасибо!!

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Культура страны претерпела существенные изменения. Период истории, с начала основания цивилизации в 3000 г. до н.э. до завоевания римлянами в 31 г. до н.э., составил почти три тысячи лет.Египет расположен в долине Нила на северо-востоке Африки. Цивилизация зародилась в Верхнем Египте, на территории городов Абидос и Хираконполис. Затем власть фараонов распространилась на севере в городе Мемфис и Средиземноморье. К 3000 г. до н.э. объединенное царство Египта занимало всю долину Нила к северу от первого порога Нила на юге – катаракта, рядом с современным Суданом. К 1250 г. до н.э. Древний Египет занял земли на севере рядом с Ассирийским царством и на востоке до Красного моря, на юге – по течению Нила к Нубии, на западе – до Ливийской пустыни. Жизнь населения Египта была сосредоточена вокруг реки Нил и плодородных земель вдоль ее берегов. Крестьяне в долине Нил разработали методы орошения, позволяющие контролировать приток воды во время сезонных разливов и орошения в засушливое время года. Земли долины были настолько богаты урожаем, что образовываись излишки сельскохозяйственных культур. На вырученные от их продажи средства возводились невероятные архитектурные проекты, как пирамиды Гизы и храмы Луксора. Элита богатела, развивалась внешняя торговля и дипломатия. За ведение захватнических войн предлагалась богатая надрада.