Поезд прибыл в Минск в 18ч 12мин,а был в пути 3ч25мин.В котором часу поезд отправился в путь?
Математика
Поезд прибыл в Минск в 18ч 12мин,а был в пути 3ч25мин.В котором часу поезд отправился в путь?
Ответ(ы):
Гость:
Поезд отправился в путь в 14 ч 47 мин.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1.Если один из смежных углов в 2 раза меньше другого, то меньший угол равен: 1)30 2)45 3)60 4)90 5)120
Математика
Математика
Помогите пожалуйста, решить задачу, от пристани одновременно. в противоположных направлениях. отошли два теплохода. когда один из них. прошел 180км...