Поезд прибыл в Минск в 18ч 12мин,а был в пути 3ч25мин.В котором часу поезд отправился в путь?

Математика

Поезд прибыл в Минск в 18ч 12мин,а был в пути 3ч25мин.В котором часу поезд отправился в путь?

Автор: Гость