Поезд прибыл в Минск в 18ч 12мин,а был в пути 3ч25мин.В котором часу поезд отправился в путь?

Математика
Поезд прибыл в Минск в 18ч 12мин,а был в пути 3ч25мин.В котором часу поезд отправился в путь?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поезд отправился в путь в 14 ч 47 мин.
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