Помогите пожалуйста, решить задачу, от пристани одновременно. в противоположных направлениях. отошли два теплохода. когда один из них. прошел 180км со скоростью. 30км/ч расстояние между теплоходами. стало равным 348км с какой с...
Математика
Помогите пожалуйста, решить задачу, от пристани одновременно. в противоположных направлениях. отошли два теплохода. когда один из них. прошел 180км со скоростью. 30км/ч расстояние между теплоходами. стало равным 348км с какой скоростью шел теплоход??помогите
Ответ(ы):
Гость:
180/30=6ч в пути 348-180=168 км прошёл 2-ой теплоход за 6ч 168/6=28 км/ч скорость 2-ого теплохода
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