Помогите пожалуйста, решить задачу, от пристани одновременно. в противоположных направлениях. отошли два теплохода. когда один из них. прошел 180км со скоростью. 30км/ч расстояние между теплоходами. стало равным 348км с какой с...

Математика

Помогите пожалуйста, решить задачу, от пристани одновременно. в противоположных направлениях. отошли два теплохода. когда один из них. прошел 180км со скоростью. 30км/ч расстояние между теплоходами. стало равным 348км с какой скоростью шел теплоход??помогите

Автор: Гость