1.Если один из смежных углов в 2 раза меньше другого, то меньший угол равен: 1)30 2)45 3)60 4)90 5)120

Математика
1.Если один из смежных углов в 2 раза меньше другого, то меньший угол равен: 1)30 2)45 3)60 4)90 5)120
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сумма смежных углов равна 180.Следовательно составим уравнение- 2х+х=180 3х=180 Х=60 60*2=120. Меньший равен 60.Ответ на вопрос-3
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