1.Если один из смежных углов в 2 раза меньше другого, то меньший угол равен: 1)30 2)45 3)60 4)90 5)120

Математика

1.Если один из смежных углов в 2 раза меньше другого, то меньший угол равен: 1)30 2)45 3)60 4)90 5)120

Автор: Гость