Расстояние между деревнями 24 км, велосипедист преодолел его за 4 ч. с какой скоростью он ехал?

Математика

Расстояние между деревнями 24 км, велосипедист преодолел его за 4 ч. с какой скоростью он ехал?

Автор: Гость