Расстояние между деревнями 24 км, велосипедист преодолел его за 4 ч. с какой скоростью он ехал?

Математика
Расстояние между деревнями 24 км, велосипедист преодолел его за 4 ч. с какой скоростью он ехал?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24:4=6 ответ: велосипедист ехал со скоростью 6 км в час
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