Поговорки к слову мама помогите зарания спасибки Мур Мур мур

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Сердце матери — это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение. — О. БальзакНи в коем случае нельзя быть матерью-неудачницей, нет ничего хуже для детей. — Г. ЩербаковаСердце матери — неиссякаемый источник чудес. П. БеранжеЖенщины бывают так несчастны на склоне своей красоты только потому, что они забывают, что достоинство матери назначено для замены красоты супруги. П. ЛакретельМать — единственное на земле божество, не знающее атеистов. — Э. ЛегувеБудущее нации — в руках матерей. — О. БальзакМать больше любит ребенка, чем отец, потому что она знает, что ребенок — ее, а отец только предполагает, что ребенок — его. — МенандрДайте нам лучших матерей, и мы будем лучшими людьми. — Ж. -П. РихтерМногие женщины почему-то думают, что родить ребенка и стать матерью — одно и то же. С тем же успехом можно было бы сказать, что одно и то же — иметь рояль и быть пианистом. — С. ХаррисПтица рада весне, а младенец – матери.Нет милее дружка, чем родная матушка.При солнышке тепло, при матушке добро.Материнская молитва со дна моря вынимает (достает) .Материнское благословение в воде не тонет, в огне не горит.Без отца – полсироты, а без матери и вся сирота.Слепой щенок и тот к матери ползет.