Вычисли периметр прямоугольника4дц7см.6дц.5см.
Математика
Вычисли периметр прямоугольника4дц7см.6дц.5см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4дц.7см.=4,7 дц 6дц.5см.=6,5 дц дц. = 22 дц. 4 см.
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