Расскажите о свершении монархии во Франции

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Восстание 10 августа 1792 — одно из определяющих событий в историиВеликой Французской революции. День 10 августа (фр. journée) привел к падению французской монархии после штурма ТюильриНациональной гвардиейповстанческой Парижской коммуныи революционными федератами (фр. fédérés) из Марселя и Бретани. Король Людовик XVI вместе с семьёй укрылся в Законодательном собрании и был низложен. Восстание 10 августа является кульминацией в неудачной попытке установитьконституционную монархию во Франции с начала революции 1789 года из-за комплекса внутренних и внешних причин и обстоятельств. Присутствие в столице и участие федератов в свержении монархии придало 10 августа общенациональный характер[1]. Формальный конец монархии произошёл шесть недель спустя как один из первых актов новогоНационального конвента. Это восстание и его исход в историографии революции чаще всего называют просто как«Восстание 10 августа» (фр. Journée du 10 août) или «Вторая революция».