Сформулируй задачу на нахождение стоимости товара с использованием данных цен

Математика
Сформулируй задачу на нахождение стоимости товара с использованием данных цен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Игрушка стоила 20 рублей, а машина 30, а у Маши всего лишь 40 рублей. сколько стоит вся покупка? и сколько не хватает Маше?
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