Первую часть пути поезд шел 11 часов со скоростью 60 км/ч , вторую часть пути он шел 5 ??асов со скоростью 70 км/ч. Какое расстояние прошел поезд?
Математика
Первую часть пути поезд шел 11 часов со скоростью 60 км/ч , вторую часть пути он шел 5 ??асов со скоростью 70 км/ч. Какое расстояние прошел поезд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11*60+5*70=1010 ответ:1010км
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