Первую часть пути поезд шел 11 часов со скоростью 60 км/ч , вторую часть пути он шел 5 ??асов со скоростью 70 км/ч. Какое расстояние прошел поезд?

Математика

Первую часть пути поезд шел 11 часов со скоростью 60 км/ч , вторую часть пути он шел 5 ??асов со скоростью 70 км/ч. Какое расстояние прошел поезд?

Автор: Гость