Поиграем в игруи,,Третье лишниее"! найди лишниее слово в каждой колонке вычеркни е??о. дополни таблицу своими примерами.

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Поиграем в игруи,,Третье лишниее"! найди лишниее слово в каждой колонке вычеркни е??о. дополни таблицу своими примерами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Льётся, пальто , прорубь. примеры: глина, шкаф, печь
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