Поиск результатов по фразе "В 1 ряду кустов смородины в 2,5 раза больше, чем в 2-м ряду. Если с первого ряда посадить 12 кустов смородины во 2-ой, то кол-во кустов смородины станет одинаковой. Сколько кустов смородины во втором...
Математика
Поиск результатов по фразе "В 1 ряду кустов смородины в 2,5 раза больше, чем в 2-м ряду. Если с первого ряда посадить 12 кустов смородины во 2-ой, то кол-во кустов смородины станет одинаковой. Сколько кустов смородины во втором ряду первоначально?"
Ответ(ы):
Гость:
2,5*х-12=х+12 2,5х-х=12+12 1,5х=24 х=24:1,5 х=16 2,5*16-12=12+16 28=28
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