Поиск результатов по фразе "В 1 ряду кустов смородины в 2,5 раза больше, чем в 2-м ряду. Если с первого ряда посадить 12 кустов смородины во 2-ой, то кол-во кустов смородины станет одинаковой. Сколько кустов смородины во втором...

Математика

Поиск результатов по фразе "В 1 ряду кустов смородины в 2,5 раза больше, чем в 2-м ряду. Если с первого ряда посадить 12 кустов смородины во 2-ой, то кол-во кустов смородины станет одинаковой. Сколько кустов смородины во втором ряду первоначально?"

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