В вазе лежало 12 яблок.Съели 5 яблок.Потом положили еще 2 яблока.Сколько яблок стало в вазе? Напиши условие задачи и решение.

Математика

В вазе лежало 12 яблок.Съели 5 яблок.Потом положили еще 2 яблока.Сколько яблок стало в вазе? Напиши условие задачи и решение.

Автор: Гость