В вазе лежало 12 яблок.Съели 5 яблок.Потом положили еще 2 яблока.Сколько яблок стало в вазе? Напиши условие задачи и решение.

Математика
В вазе лежало 12 яблок.Съели 5 яблок.Потом положили еще 2 яблока.Сколько яблок стало в вазе? Напиши условие задачи и решение.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12 яблок-было 5 яблок-съели 2 яблока-положили  осталось-? Решение: 1)12-5=7 (яблок)- сколько осталось после того как съели 5 яблок 2)7+2=9(яблок)- осталось  ОТВЕТ: 9 яблок.
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