Разложите на множители: а в квадрате минус 7ав плюс 10в к квадрате
Алгебра
Разложите на множители: а в квадрате минус 7ав плюс 10в к квадрате
Ответ(ы):
Гость:
=(a-2b)(a+5b)
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