В прямоугольном треугольнике катет равен 15 см, а его проекция на гипотенузу равна 9 см. Найдите гипотенузу, другой катет и его проекцию на гипотенузу и высоту, проведённую из вершины прямого угла к гипотенузе. Помогите, пожал...

Геометрия

В прямоугольном треугольнике катет равен 15 см, а его проекция на гипотенузу равна 9 см. Найдите гипотенузу, другой катет и его проекцию на гипотенузу и высоту, проведённую из вершины прямого угла к гипотенузе. Помогите, пожалуйста.

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