Решите уравнение, пожалуйста, срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ууууууууууууууумммоляяяююю

Алгебра
Решите уравнение, пожалуйста, срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ууууууууууууууумммоляяяююю
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