Сочинить веселую историю про слона составить план

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1)имя слона 2)что он делал?(как развлекался?) 3)что делали его друзья ? 4отнешение друзей к слоненку Ну что начнем Жил был милый слоненок Тишка. Он очень любил играть и веселиться, игры он придумывал сам.Однажды он предложил друзьям игру ,,Сочини смешной стишок про слона ".Друзьям очень понравилась игра .Слоненок тоже придумал про себя стишок очень милый и смешной ,такой ,как он сам. Всем друзьям очень понравился его веселый стишок про самого себя . Каждый тоже сочленил про себя стишок . Все стишки были веселые и интересные . Они играли в эту игру очень долго и не один раз . Друзьям всем было очень весело ,а веселье -это и есть дружба . Если помог поставь Лайк