Помогите с вопросом. Причины возникновения равнодействующий силы

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Часто на тело действуют сразу несколько сил. Для этого придумали равнодействующую сил эта сила производит на тело такое же действие, ка несколько одновременно действующих сил. Равнодействующую сил можно найти, если силы направлены по одной прямой. К примеру, для нахождения равнодействующей сил направленных в одну сторону необходимо силы сложить. R = F₁ + F₂ + F₃ (и так далее, смотря сколько сил). Для нахождения равнодействующей сил направленных в противоположные стороны надо из большей силы вычесть меньшую R = F₁ - F₂. А если силы направлены в противоположные стороны и они равны, то равнодействующая равна нулю R = 0. Равнодействующая сил нужна для того, чтобы знать к примеру с какой силой тело давит на землю, или в какую сторону будет двигаться тело, если на него действует сразу несколько сил.