Своеобразия романа Война и мир Помогите

Литература
Своеобразия романа Война и мир Помогите
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Гость:
Роман-эпопея - крупная, монументальная форма эпической литературы, отражающая процесс в его всеобщности, "панорамности" изображения событий и человеческих судеб. Характерные черты: произведение большого объёма; многогеройность; обилие сюжетных линий.
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