Поставь имена существительные в форму родительного падежа множественного числа: чулки - _чулков______________ хозяева - _______________________ туфли - _туфлей_____________ санатории - ________________________ носки - _носк...
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Поставь имена существительные в форму родительного падежа множественного числа: чулки - _чулков______________ хозяева - _______________________ туфли - _туфлей_____________ санатории - ________________________ носки - _носков_____________ помидоры - ________________________ килограммы - килограммов____ каникулы - _______________________ ботинки - ботинок__________ домишки - ________________________
Ответ(ы):
Гость:
Чулки- чулок Хозяев Санаториев Помидоров Каникул Домишек
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Поставь имена существительные в форму родительного падежа множественного числа: чулки - _______________ хозяева - _______________________ туфл...
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