Ребят пожалуйста соченение на тему "НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ" ДАЮ 40!!!

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Сочинение на тему не позволяй душе ленится вот: По древнегреческой легенде, великие и всемогущие боги сотворили на земле пять веков. Первый - золотой. Во времена золотого века люди были совершенно счастливы, не знали ни болезней, ни горя. Второй век - серебряный. Люди серебряного века были воинственными, жестокими и гордыми. Они не приносили жертв богам, за что боги их и уничтожили. Третий век - бронзовый. Четвертый - каменный век - век героев. Сейчас на земле пятый век. Покинули людей Доброта и Справедливость. Спит, спрятанная в кувшин по велению Зевса-громовержца, Надежда. Раздор, Зависть, Ненависть и Равнодушие ходят среди людей. Беды - дочери хмурого, мрачного Тартара - рассеялись по всему миру. Не знаю, правдива ли эта легенда. Но, с грустью глядя вокруг себя, вынуждена признать, что пророчества греков относительно пятого века оказались правдивыми. Где доброта, где человечность? Среди людей действуют волчьи законы. Побеждает зачастую тот, кто сильнее, точнее, тот, кто в состоянии обидеть, оскорбить, унизить человека ни за что, просто так... Эта трясина пошлости, вульгарности затягивает в себя все большее количество людей, среди которых, к величайшему сожалению, множество подростков - личностей совсем не сформированных, столь легко поддающихся пагубному влиянию. Есть ли спасение? Есть! "Не позволяй душе лениться!" - писал Николай Заболоцкий, открывая для всех универсальное средство защиты. Человек должен постоянно развиваться духовно. Лев Толстой, уже после того как ему исполнилось восемьдесят лет, сожалел о том, что жизнь так коротка, ведь еще столько всего неизведанного, полного загадок.