Какие события произошли в1147 году?
История
Какие события произошли в1147 году?
Ответ(ы):
Гость:
Невисокосный год, 1 упоминание о Москве в летописях.
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