Помогите ответить: 1)Почему рыбы , обитающие в толще воды(щуки), имеют стреловидну?? форму тела; рыбы, обитающие среди водных зарослей и коряг (карась), - сильно сжатую с боков форму; донные рыбы (камбала) - утолщённую форму? ...
Биология
Помогите ответить: 1)Почему рыбы , обитающие в толще воды(щуки), имеют стреловидну?? форму тела; рыбы, обитающие среди водных зарослей и коряг (карась), - сильно сжатую с боков форму; донные рыбы (камбала) - утолщённую форму? 2)Почему некоторые донные рыбы (камбала) способны быстро изменять окраску тела в соответствии с характером окружающего участка дна? 3)Какую окраску имеют рыбы, ведущие стайный образ жизни?
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