Помогите ответить: 1)Почему рыбы , обитающие в толще воды(щуки), имеют стреловидну?? форму тела; рыбы, обитающие среди водных зарослей и коряг (карась), - сильно сжатую с боков форму; донные рыбы (камбала) - утолщённую форму? ...

Биология

Помогите ответить: 1)Почему рыбы , обитающие в толще воды(щуки), имеют стреловидну?? форму тела; рыбы, обитающие среди водных зарослей и коряг (карась), - сильно сжатую с боков форму; донные рыбы (камбала) - утолщённую форму? 2)Почему некоторые донные рыбы (камбала) способны быстро изменять окраску тела в соответствии с характером окружающего участка дна? 3)Какую окраску имеют рыбы, ведущие стайный образ жизни?

Автор: Гость