Спортивная площадка имеет форму прямоугольника, длина которого на 5 см больше шир??ны, площадь 1050 м^2. Найти размер спортивной площадки

Алгебра
Спортивная площадка имеет форму прямоугольника, длина которого на 5 см больше шир??ны, площадь 1050 м^2. Найти размер спортивной площадки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Короче если высота известна то ты решай по формуле 1* а* h вот сюда значения. полставляй 2
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