Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего времени

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Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего времени
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Гость:
Доказано, что музыка занимает очень важную часть человеческой жизни. Она повышает настроение и самооценку личности, помогает раскрыться талантам. Музыка является необходимым атрибутом отдыха, она помогает расслабиться и заряжает энергией на весь день По музыкальным пристрастиям человека мы можем очень многое о нем узнать: его характер, привычки, чувства и даже образ жизни. Это очень важно при общении.
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