Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего времени
Литература
Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего времени
Ответ(ы):
Гость:
Доказано, что музыка занимает очень важную часть человеческой жизни. Она повышает настроение и самооценку личности, помогает раскрыться талантам. Музыка является необходимым атрибутом отдыха, она помогает расслабиться и заряжает энергией на весь день По музыкальным пристрастиям человека мы можем очень многое о нем узнать: его характер, привычки, чувства и даже образ жизни. Это очень важно при общении.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите ответить: 1)Почему рыбы , обитающие в толще воды(щуки), имеют стреловидну?? форму тела; рыбы, обитающие среди водных зарослей и коряг (к...
Математика
Биология
Помогите пожалуйста ответить на вопрос по биологии. Вопрос звучит так: в чем выражается приспособленность лягушки к жизни в водной среде?