Значение выражения (2х + 3)∙(4х2 – 6х + 9) при х = –0,5 равно: 1) 26 2) 28 3) 25 4) 27

Алгебра
Значение выражения (2х + 3)∙(4х2 – 6х + 9) при х = –0,5 равно: 1) 26 2) 28 3) 25 4) 27
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 (2х + 3)∙(4х ² – 6х + 9) при х = –0,5  2*1+3+9=2*13=26 ответ: 26
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