Мне нужно описать 2-3мя пословицами существование , жизнь и радость жизни. Самопоз??ание

Гость: Гость:

Жизнь всему научит. Жизнь дала трещину. Жизнь и доверие теряют лишь один раз. В жизни все меняется, а еще и не то случается. Живет ни себе, ни людям. В добром житье лицо белится, в плохом - чернится. Живем - хлеб жуем, но и посаливаем. Живи не как хочется, а как можется. Живи не прошлым, а завтрашним днем. Жизнь - наука, она учит опытом.