Поставь имена существительные в форму родительного падежа множественного числа: чулки - _______________ хозяева - _______________________ туфли - ______________ санатории - ________________________ носки - ______________ по...

Русский язык
Поставь имена существительные в форму родительного падежа множественного числа: чулки - _______________ хозяева - _______________________ туфли - ______________ санатории - ________________________ носки - ______________ помидоры - ________________________ килограммы -_ _________ каникулы - _______________________ ботинки - ____________ домишки - ________________________
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 чулков туфель носков килограммов ботинок хозяев санаториев помидоров каникулдомишек
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