Поставь имена существительные в форму родительного падежа множественного числа: чулки - _______________ хозяева - _______________________ туфли - ______________ санатории - ________________________ носки - ______________ по...
Русский язык
Поставь имена существительные в форму родительного падежа множественного числа: чулки - _______________ хозяева - _______________________ туфли - ______________ санатории - ________________________ носки - ______________ помидоры - ________________________ килограммы -_ _________ каникулы - _______________________ ботинки - ____________ домишки - ________________________
Ответ(ы):
Гость:
чулков туфель носков килограммов ботинок хозяев санаториев помидоров каникулдомишек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы