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Найти производную данной функции и упростить ее: y=sin(cos^2x)*cos(sin^2x)
Алгебра
Найти производную данной функции и упростить ее: y=sin(cos^2x)*cos(sin^2x)
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