Помогите! Срочно надо!) Нужно написать фамилии известных мецинатов и что они сделали.

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МецЕнат - один из сенаторов древнего Рима, поощрявший и финансировавший деятелей искусства. С тех древних пор меценаты делают то же самое) Третьяков- основал Третьяковскую галерею и подарил ее Москве. Сасса Мамонтов поддерживал молодых неустроенных художников. 3 года назад