5 предложений с местоимением на казахском языке про природу Казахстана
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5 предложений с местоимением на казахском языке про природу Казахстана
Ответ(ы):
Гость:
Казахстаннын табигаты Маган оте унайды. Биздин Казахстаннын табигаты аркашан да адемi болады. Казахстанда мынадай керемет жануарлардын омир суретинин билмедим. Казахстан табигатынын коринисин кору ушин коптеген елдердин туристтери бизге келеди. Казахстанда ар турли осимдиктер оседи
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