5 предложений с местоимением на казахском языке про природу Казахстана

Қазақ тiлi
5 предложений с местоимением на казахском языке про природу Казахстана
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Казахстаннын табигаты Маган оте унайды. Биздин Казахстаннын табигаты аркашан да адемi болады. Казахстанда мынадай керемет жануарлардын омир суретинин билмедим. Казахстан табигатынын коринисин кору ушин коптеген елдердин туристтери бизге келеди. Казахстанда ар турли осимдиктер оседи
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