Запиши, какие слова получатся, если прочесть их от конца к началу, учитывая звуки, ?? не буквы: лог, люк, юг, яр, лед, краб. Помогите пожалуйста!!!

Русский язык

Запиши, какие слова получатся, если прочесть их от конца к началу, учитывая звуки, ?? не буквы: лог, люк, юг, яр, лед, краб. Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость