У меня тут было задания домашнее, решить примеры- 46+(-25)= у меня получилось - 21,но мне все перечеркнули, объясните что нужно делать в этом примере? и еще парочку: -15+27= -14+(-12)= -27-18= 3,5-1,4= -42+15= -5,2-(-1,7)...
Математика
У меня тут было задания домашнее, решить примеры- 46+(-25)= у меня получилось - 21,но мне все перечеркнули, объясните что нужно делать в этом примере? и еще парочку: -15+27= -14+(-12)= -27-18= 3,5-1,4= -42+15= -5,2-(-1,7)= Помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
-46+(-25)=-71, если перед скобкой стоит + значит знак в скобке не меняется выходит -46-25, эти числа мы складываем по правилу и ставим знак - получается -71
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