У меня тут было задания домашнее, решить примеры- 46+(-25)= у меня получилось - 21,но мне все перечеркнули, объясните что нужно делать в этом примере? и еще парочку: -15+27= -14+(-12)= -27-18= 3,5-1,4= -42+15= -5,2-(-1,7)...

Математика

У меня тут было задания домашнее, решить примеры- 46+(-25)= у меня получилось - 21,но мне все перечеркнули, объясните что нужно делать в этом примере? и еще парочку: -15+27= -14+(-12)= -27-18= 3,5-1,4= -42+15= -5,2-(-1,7)= Помогите пожалуйста

Автор: Гость