My friends often ... camping at weekends A) go B) do C)have D) can

Английский язык
My friends often ... camping at weekends A) go B) do C)have D) can
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю, что A) go!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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