Прочитай текст . Выпиши глаголы , определи их вид , форму наклонения , времени , лица , числа , рода ( в прошедшем времени ) Образец : вяжет - несовершенный вид, изъявительное наклонение, настояще время, 3- е лица, единственно...

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Прочитай текст . Выпиши глаголы , определи их вид , форму наклонения , времени , лица , числа , рода ( в прошедшем времени ) Образец : вяжет - несовершенный вид, изъявительное наклонение, настояще время, 3- е лица, единственное число. Зима - рукодельница Снова в заботах Зима - рукодельница: Пусть потеплее природа оденется. Много Зима заготовила пряжи, Белые вещи без устали вяжет: Сонным деревьям - пушистые шапки, Ёлочкам варежки вяжет на лапки. Шила, вызала и очень устала: "Ох, поскорей уж весна бы настала!"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зима рукодельница -несовешенный вид, настоящее время, изъяз накл,3 лица ед,ч
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