На какое наименьшее число кусочков не обязательно равных можно разделить торт ме??ду 3 и 5 сладкоежками, не разрезая кусочки на меньшие кусочки?

Математика

На какое наименьшее число кусочков не обязательно равных можно разделить торт ме??ду 3 и 5 сладкоежками, не разрезая кусочки на меньшие кусочки?

Автор: Гость