На какое наименьшее число кусочков не обязательно равных можно разделить торт ме??ду 3 и 5 сладкоежками, не разрезая кусочки на меньшие кусочки?
Математика
На какое наименьшее число кусочков не обязательно равных можно разделить торт ме??ду 3 и 5 сладкоежками, не разрезая кусочки на меньшие кусочки?
Ответ(ы):
Гость:
15 кусочков что бы хвотило всем
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