Решите задачу с помощью уравнения:В трёх бидонах 130 литров молока.Во втором в 2 раз?? больше молока,чем в первом.В третьем бидоне на 15 литров меньше,чем во втором.Сколько литров молока в первом бидоне?

Математика

Решите задачу с помощью уравнения:В трёх бидонах 130 литров молока.Во втором в 2 раз?? больше молока,чем в первом.В третьем бидоне на 15 литров меньше,чем во втором.Сколько литров молока в первом бидоне?

Автор: Гость