Решите задачу с помощью уравнения:В трёх бидонах 130 литров молока.Во втором в 2 раз?? больше молока,чем в первом.В третьем бидоне на 15 литров меньше,чем во втором.Сколько литров молока в первом бидоне?
Математика
Решите задачу с помощью уравнения:В трёх бидонах 130 литров молока.Во втором в 2 раз?? больше молока,чем в первом.В третьем бидоне на 15 литров меньше,чем во втором.Сколько литров молока в первом бидоне?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х -кол-во молока в первом бидоне 2х-во втором бидоне , тогда в третьем бидоне 2х-15 Х+2х+2х-15=130 5х=130-15 5х=115 Х=23 23 литра в первом бидоне Ответ:23 литра.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык
Прочитай текст.Выпиши глаголы,определи их вид,форму наклонения,времени,лица,числ??,рода (в прошедшем времени) ОБРАЗЕЦ- вяжет-несов.вид, изъяв.нак...