Поїзд із харкова у київ йде 9 годин а з харкова в москву -12 годин. який поїзд пройде ??еншу відстань-поїзд у київ за 5 годин або поїзд у москву за 7 годин якщо швидкості обох поїздів не змінюються

Математика

Поїзд із харкова у київ йде 9 годин а з харкова в москву -12 годин. який поїзд пройде ??еншу відстань-поїзд у київ за 5 годин або поїзд у москву за 7 годин якщо швидкості обох поїздів не змінюються

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