Поїзд із харкова у київ йде 9 годин а з харкова в москву -12 годин. який поїзд пройде ??еншу відстань-поїзд у київ за 5 годин або поїзд у москву за 7 годин якщо швидкості обох поїздів не змінюються
Математика
Поїзд із харкова у київ йде 9 годин а з харкова в москву -12 годин. який поїзд пройде ??еншу відстань-поїзд у київ за 5 годин або поїзд у москву за 7 годин якщо швидкості обох поїздів не змінюються
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поезд в Киев пройдет 5/9 пути , а поезд в Москву пройдет 7/12 пути.Сравним дроби, для этого приведем к общему знаменателю 7/12=21/36 5/9=20/36 21/36>20/36 Ответ: поезд в Киев пройдет большее количество пути.
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