Чи потрібні в 9 класі уроки музики
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Чи потрібні в 9 класі уроки музики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мою думку, у 9 класу потрібні уроки музики. Але не як основний предмет, а як р озвиваючий. Адже у майбутньому нам знадобиться усі знання, отриманні у школі, навіть, такий як музичне мистецтво...
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