В прошлом году в школе было 800 учеников ,а в этом году их количество увеличелось на 4%.сколько учеников в школе теперь?

Математика

В прошлом году в школе было 800 учеников ,а в этом году их количество увеличелось на 4%.сколько учеников в школе теперь?

Автор: Гость