В прошлом году в школе было 800 учеников ,а в этом году их количество увеличелось на 4%.сколько учеников в школе теперь?

Математика
В прошлом году в школе было 800 учеников ,а в этом году их количество увеличелось на 4%.сколько учеников в школе теперь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800/100=8  8*4=32  800+32=832
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