В прошлом году в школе было 800 учеников ,а в этом году их количество увеличелось на 4%.сколько учеников в школе теперь?
Математика
В прошлом году в школе было 800 учеников ,а в этом году их количество увеличелось на 4%.сколько учеников в школе теперь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800/100=8 8*4=32 800+32=832
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