Решите плиз 6 3/16-{2 3/8+3 5/12}
Математика
Решите плиз 6 3/16-{2 3/8+3 5/12}
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23/8+ 35/12 =58/92 63/16-58/92=4/24
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