Площадь поверхности шара вычисляется по формуле S равняется 4 П Р 2 в квадрате где R радиус шара Постройте график зависимости площади поверхности шара от его радиуса если диаметр шара изменяется от 1 сантиметров 6 сантиметров а...

Математика

Площадь поверхности шара вычисляется по формуле S равняется 4 П Р 2 в квадрате где R радиус шара Постройте график зависимости площади поверхности шара от его радиуса если диаметр шара изменяется от 1 сантиметров 6 сантиметров арбуз

Автор: Гость