Площадь поверхности шара вычисляется по формуле S равняется 4 П Р 2 в квадрате где R радиус шара Постройте график зависимости площади поверхности шара от его радиуса если диаметр шара изменяется от 1 сантиметров 6 сантиметров а...
Математика
Площадь поверхности шара вычисляется по формуле S равняется 4 П Р 2 в квадрате где R радиус шара Постройте график зависимости площади поверхности шара от его радиуса если диаметр шара изменяется от 1 сантиметров 6 сантиметров арбуз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40-22=18P 22+18=40S 40=40=80P=S РЕШАЙТЕ МНЕ НЕ ЖАЛКО
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