Развернуты угол AOB разделяет плоскость на 2 части. Точка Е лежит в одной части, точка P в другой, кгол EOB=50°, угол POB= 130°. a) равные ли угол EOB и угол POA? б) Являются ли углы EOB и POA вертикальным?

Геометрия

Развернуты угол AOB разделяет плоскость на 2 части. Точка Е лежит в одной части, точка P в другой, кгол EOB=50°, угол POB= 130°. a) равные ли угол EOB и угол POA? б) Являются ли углы EOB и POA вертикальным?

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