Развернуты угол AOB разделяет плоскость на 2 части. Точка Е лежит в одной части, точка P в другой, кгол EOB=50°, угол POB= 130°. a) равные ли угол EOB и угол POA? б) Являются ли углы EOB и POA вертикальным?
Геометрия
Развернуты угол AOB разделяет плоскость на 2 части. Точка Е лежит в одной части, точка P в другой, кгол EOB=50°, угол POB= 130°. a) равные ли угол EOB и угол POA? б) Являются ли углы EOB и POA вертикальным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЕОВ и РОА равны , т.к. они вертикальны , рисунок сам(а) нарисуй , ЕОВ и РОА вертикальны . ЕОВ + РОВ = 50 + 130 = 180. РОЕ=180 т.к. развёрнутый . АОВ и РОЕ развёрнутые , значит ЕОВ и РОА вертикальны , а т.к. РОВ вертикален АОЕ , АОЕ = 130 , а РОА = 5
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