Нужно написать план к этой сказке: Жили были кошка Шаня и две черепахи Шустрик и Роза.Однажды решили они отправиться в путешествие, подождали когда их хозяин оставит открытым окно и двинулись в путь.Оказавшись на улице увидев ...

Литература

Нужно написать план к этой сказке: Жили были кошка Шаня и две черепахи Шустрик и Роза.Однажды решили они отправиться в путешествие, подождали когда их хозяин оставит открытым окно и двинулись в путь.Оказавшись на улице увидев всё происходящее вокруг их то не на шутку испугались.Тут кошка Шаня предложила своим друзьям спрятаться под крыльцо дома и ждать когда появиться их хозяин и поможет вернуться домой.Черепахи согласились, спрятавшись под крыльцо они увидели там мышку,мышка сначала испугалась кошку Шаню и хотела убежать но черепаха Роза её остановила и говорит черепаха мышке: - Мышка не убегай от нас мы тебя не тронем,давай с тобой знакомиться я черепаха Роза ,это мой брат черепаха Шустрик и наша подруга кошка Шаня,а тебя как зовут. Тут мышка повернулась к ним и пропищала: - Пи-Пи. Кошка Шаня обрадовалась новому знакомству и говорит: - Приятно познакомиться мышка Пи-Пи. И решили друзья рассказать мышке как убежали из дому путешествовать но попали на улицу и очень испугались,так они и очутились под крыльцом. Тут кошка Шаня услышала знакомый голос и выскочила из-под крыльца это был их хозяин ,она обрадовалась позвала черепах и выбежали они к нему на встречу.Хозяин увидел своих питомцев и забрал домой . Вот и сказке конец а кто слушал молодец.

Автор: Гость