Сочинение на тему Достижения Петра 1

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Много изменений претерпела и экономическая система. Было принято много мер для эффективного развития торговли и промышленности. Появилось большое количество новых промышленных сфер, заводов, фабрик, пристаней, верфей и мануфактур. Все это Петр Первый создавал, учитывая западный опыт. Также он организовал военно-морской флот и регулярную армию. Внешняя политика была достаточно энергичной, император проводил множество военных походов. В результате к России были присоединены Азов и территории, которые были ранее завоеваны Швецией. Петр Первый - великий российский император. Благодаря ему были созданы Академия наук и первая русская газета, открыто множество светских заведений. При нем было введен праздник Новый Год и принята гражданская азбука. Сейчас в память о великом императоре в Москве установлен памятник Петру Первому. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/67394/velikiy-imperator-petr-pervyiy-chto-on-sdelal-dlya-rossii#image67307