Дополни диалог глаголом sein в нужной форме. помогите!!! я прошу !!! ребята!!!!!!

Немецкий язык
Дополни диалог глаголом sein в нужной форме. помогите!!! я прошу !!! ребята!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Bin, bist, bin, ist, sind, ist, ist, seid, sind, bin
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