В ПАСКАЛЕ СДЕЛАТЬ: Дан массив из 20 элементов, созданный случайным образом, значения элементов которого находится в диапазоне [-20,20]. Вывести в файл четные элементы массива. Если таких чисел нет, то вывести сообщение об этом...

Информатика

В ПАСКАЛЕ СДЕЛАТЬ: Дан массив из 20 элементов, созданный случайным образом, значения элементов которого находится в диапазоне [-20,20]. Вывести в файл четные элементы массива. Если таких чисел нет, то вывести сообщение об этом факте.

Автор: Гость