В ПАСКАЛЕ СДЕЛАТЬ: Дан массив из 20 элементов, созданный случайным образом, значения элементов которого находится в диапазоне [-20,20]. Вывести в файл четные элементы массива. Если таких чисел нет, то вывести сообщение об этом...

Информатика
В ПАСКАЛЕ СДЕЛАТЬ: Дан массив из 20 элементов, созданный случайным образом, значения элементов которого находится в диапазоне [-20,20]. Вывести в файл четные элементы массива. Если таких чисел нет, то вывести сообщение об этом факте.
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