Какое воздействие на общественное развитие оказывает социальная революция ?
История
Какое воздействие на общественное развитие оказывает социальная революция ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Происходит кординальная смена взглядов в обществе. На примере истории видно, что общественные взгляды всегда разделяются, занимая две противополодные позиции. 1-круг людей, настроенных против реыолюции (консерваторы) и 2- приверженцы социальных изменений, новаторы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
15 БАЛЛОВ РЕБЯТА ПОЖАЛУЙСТА!! Подберите синтаксические синонимы к следующим словосочетаниям- отвага воина тишина ночи вода из родника к...
Геометрия
Математика
Информатика
СДЕЛАТЬ В ПАСКАЛЕ: Дан массив из 30 элементов, созданный случайным образом, значения элементов которого находится в диапазоне [-20,30]. Вывести в...