Какое воздействие на общественное развитие оказывает социальная революция ?

Гость: Гость:

Происходит кординальная смена взглядов в обществе. На примере истории видно, что общественные взгляды всегда разделяются, занимая две противополодные позиции. 1-круг людей, настроенных против реыолюции (консерваторы) и 2- приверженцы социальных изменений, новаторы.