15 БАЛЛОВ РЕБЯТА ПОЖАЛУЙСТА!! Подберите синтаксические синонимы к следующим словосочетаниям- отвага воина тишина ночи вода из родника кожаный портфель платяной шкаф абрикосовое повидло
Русский язык
15 БАЛЛОВ РЕБЯТА ПОЖАЛУЙСТА!! Подберите синтаксические синонимы к следующим словосочетаниям- отвага воина тишина ночи вода из родника кожаный портфель платяной шкаф абрикосовое повидло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воинская отвага ночная тишина родниковая вода портфель из кожи шкаф для платьев повидло из абрикосов
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