15 БАЛЛОВ РЕБЯТА ПОЖАЛУЙСТА!! Подберите синтаксические синонимы к следующим словосочетаниям- отвага воина тишина ночи вода из родника кожаный портфель платяной шкаф абрикосовое повидло

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15 БАЛЛОВ РЕБЯТА ПОЖАЛУЙСТА!! Подберите синтаксические синонимы к следующим словосочетаниям- отвага воина тишина ночи вода из родника кожаный портфель платяной шкаф абрикосовое повидло

Автор: Гость